堀達也さん元北海道知事の堀達也（ほり・たつや）さんが16日午前5時29分、札幌市の病院で死去した。90歳。樺太（現サハリン）出身。葬儀・告別式は19日午前10時から札幌市中央区南6条西9丁目1023の1、公益社中央霊堂で。1958年に北海道大卒業後、道庁に入り、知事室長や副知事などを歴任。95年から道知事を2期8年務めた。任期中は北海道拓殖銀行の経営破綻や有珠山噴火、道庁内の裏金・不正経理問題などに対応した。長期間停滞