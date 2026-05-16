マンチェスター・ユナイテッドはマイケル・キャリック暫定監督を正式に監督に就任させる方向で交渉を進めているようだ。15日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。今年1月5日にルベン・アモリム前監督が解任されたことを受け、同13日に今シーズン終了までの契約で指揮官に就任したキャリック暫定監督だが、チームを大きく立て直すことに成功。ここまでプレミアリーグ15試合指揮で10勝3分け2敗と好成績を残し、4試合を残した