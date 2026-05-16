タレントの関根勤が１６日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、明石家さんまのジミー大西に対するパワハラ疑惑の真相を明かした。この日はお笑いコンビ「野生爆弾」のくっきー！をゲストに迎えトークを展開。関根がくっきー！に「俺はくっきー！を天才だと思ってるんだけど、ジミー大西さんをどう思ってるの？」と質問すると、くっきー！は「化け物でしょ！やばいです、あの人」と脱帽。関根も「あの人、さんまさん