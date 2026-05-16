はじめて乗る車で、操作に困った経験はありませんか。ソニー損害保険株式会社が発表した、「はじめてのマイカー」と「子どもとのドライブ」に関する調査結果によると、はじめてのマイカーを運転する際に困ったこととして「給油口の開け方」が1位に選ばれました。【グラフ】はじめてのマイカーを運転する際、機器の操作などで戸惑ったことこの調査は、3年以内にはじめてマイカーを購入した18歳〜39歳の男女各500人（計1000人）を対