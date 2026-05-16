〈【磐越道バス事故】バス会社・蒲原鉄道前社長が明かした北越高校との“本当の関係”「個人的に許せない部分もあるので…」〉から続く「若山先生は陸上部監督だった当時、部のマイクロバスを自家用車のように使っていました。部員の間で通称“若バス”と呼ばれていたこのバスには、主に女子部員が呼び出され、“治療”と称したマッサージが施されるのですが……」【画像】事故でボコボコ…若山容疑者の自家用車こう切り出したの