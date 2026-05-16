（CNN）トランプ米大統領は15日、米軍とナイジェリア軍が過激派組織イラク・シリア・イスラム国（ISIS）の幹部を殺害したと発表した。「今夜、私の指示の下、勇敢な米軍とナイジェリア軍は綿密に計画された非常に複雑な作戦を完璧に遂行し、世界で最も活動的なテロリストを戦場から排除した」。トランプ氏は15日夜遅く、自身のSNSトゥルース・ソーシャルにそう投稿した。トランプ氏は今回の攻撃の標的を「ISISの世界的なナンバー2