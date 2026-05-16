左腕エースの離脱で揺れるドジャースにさらなる悲報だ。最速１６５キロを誇る救援右腕、ブルスター・グラテロル投手（２７）がリハビリプログラムを中断したと１５日（日本時間１６日）に報じられた。米スポーツ専門サイト「アスレチック」のファビアン・アルダーヤ記者は、関係者の話として「グラテロルはリハビリ登板を中断し、さらなる検査を受けることになったという。背中の痛みが悪化したため、画像検査を受ける予定だ。