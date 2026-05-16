日本代表に選出された上田綺世と渡辺剛へ熱いエールを送ったオランダ1部フェイエノールトを率いるロビン・ファン・ペルシー監督が、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表FW上田綺世とDF渡辺剛へ熱いエールを送っている。オランダのサッカー専門メディア「VoetbalPrimeur」の公式YouTubeで公開された。上田と渡辺の2人は、世界最高峰の舞台であるW杯を戦う日本代表メンバーに選出された。所属クラブで彼らを指導し、かつ