長野県松本市のキッセイ薬品工業は16日までに、血管炎治療薬「タブネオス」を服用後に死亡した患者が20人報告されたと発表した。因果関係が不明なものも含む。重い肝機能障害が報告され、医療機関に新規患者への投与を控えるよう呼びかけた。