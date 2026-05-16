スマートフォンの小さな縦型画面に最適化された「短く、速く、密度の高い」ミニドラマ。中国メディアは河南省鄭州市が中国で人気を集める「縦型ドラマ」の新たな制作拠点となり、急成長している、と伝えた。毎日100本近い短編ドラマが撮影され、月の制作本数は500本にも達する。鄭州は農業大省・河南省の省都。中国通信社（CNS）によると、かつてこの街は「鉄道が築いた街」と呼ばれ、工業都市として知られていた。洛陽市や開封市