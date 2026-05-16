［U-17アジア杯］日本 ５−０ タジキスタン／５月15日／King Abdullah Sports City Pitch C Futureグループステージの上位２か国が今秋に開催されるU-17ワールドカップの出場権を手に入れられるU-17アジアカップ。小野信義監督が率いるU-17日本代表はグループBを首位で通過し、現地15日にタジキスタンとの準々決勝に臨んだ。終わってみれば、５−０の快勝。２月のバルコムカップで対戦した際は１−０の辛勝だったが、今回は後