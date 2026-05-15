立憲民主党東京都連の会長選が１５日に投開票され、東京都武蔵野市の川名雄児市議（６６）が、都連会長代行の蓮舫参院議員（５８）を破って初当選した。２人が立候補したことで、２０１７年発足の旧立民時代を含めて初の選挙戦となっていた。都連会長は、無投票で就任してきた長妻昭衆院議員が１月に中道改革連合へ合流したため、約４か月にわたって空席が続いていた。会長選では都連所属の参院議員４人に加え、地方議員１３２