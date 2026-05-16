ナイジェリア・ラゴス近郊の博物館で、鎖につながれた奴隷を描いたレリーフ＝2019年6月（ロイター＝共同）国連総会が3月、過去の大西洋経由のアフリカ人奴隷貿易を「人道に対する最も重大な罪」と認定する決議を賛成多数で採択した。賠償や謝罪に向け国連加盟国に対話を求める内容で、アフリカ側は「歴史的」だと評価。日本は「議論が尽くされていない」として棄権した。専門家は賠償について「ハードルが高い」と指摘する。15