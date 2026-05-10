「Google Pixel 10a」は7万円台で買えるミドルクラスのスマートフォンです。カメラ性能についてはミドルレンジスマートフォンとして十分な性能を備えているということを確認できたので、続いてベンチマークテストやバッテリー持続時間検証を実施してみました。Google Pixel 10a - シンプルに、いいとこどり。https://store.google.com/jp/product/pixel_10a?hl=ja「Pixel 10a」「Pixel 10」「Pixel 10 Pro」「Pixel 10 Pro XL」の