米国での評価は、思ったほど熱を帯びていない。米有力紙「ニューヨーク・タイムズ」傘下のスポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は１４日（日本時間同日）、ＭＬＢドラフト２０２６年トップ１００有望株を発表した。１位はＵＣＬＡのロッチ・チョロウスキー内野手（２１）、２位はジョージア工科大のヴァーン・ラッキー捕手（２０）。一方で、７月１１、１２日（同１２、１３日）にフィラデルフィアで行われる今夏のＭＬＢド