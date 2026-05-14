【ミスタードーナツ】で販売されている「幻のドーナツ」知ってる？ 公式メニューには載っていない特別なドーナツなんです。今回はその中から、実際に食べてみたドーナツを紹介します。それぞれの魅力を紹介するので、お見逃しなく。 ポンデを使ったファンシードーナツを発見！ 幻のドーナツは「ファンシードーナツ」と呼ばれており、販売を終了した