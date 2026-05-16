PayPayは、地方自治体と連携したポイント還元キャンペーンについて、新たに6月以降に開始される施策を発表した。 神奈川県や岩手県奥州市、秋田県湯沢市の対象店舗でPayPayを利用すると、決済金額の最大10％～20％のPayPayポイントが付与される。 対象の支払い方法はPayPay残高やPayPayクレジットなど。PayPayクレジット以外のクレジットカードによる支払いは対象外。付与されるポイントは出金や