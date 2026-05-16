長女で登山家の野口絵子とバラエティ番組などにも多く出演する、アルピニストの野口健が、5月15日にXを更新。《あの…八合目から上は私有地。私有地を「日本人みんなのもの」という発想が意味不明。高山病の影響か?》と、同日にテレビ静岡が報じた「閉山期の富士山登山」のウェブ記事を引用して私見を投稿したところ、賛否の意見が入り乱れる事態になっている。「閉山中の富士山に登り、滑落する事故は後を絶ちません。テレビ静