インドで、大学の医学部の入試問題が流出したとして、230万人の受験生が臨んだ試験が無効となり、抗議デモに発展しています。首都ニューデリーでは12日、学生らが警察のバリケードの上に立って抗議デモを行い、「医師免許を売り物にするな」などと訴えました。地元メディアによりますと、5月3日にインド全土で実施された医学部の入学試験で、生物と化学の少なくとも135問が事前に出回っていた「予想問題」と一致したということです