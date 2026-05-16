14日に栃木県上三川町の住宅に何者かが押し入り、住人の69歳の女性が殺害され息子2人がケガをした事件で、栃木県警は16日夕方、逃走していた神奈川県川崎市の16歳の少年を強盗殺人の疑いで逮捕しました。この事件では14日に1人目、15日夜に2人目、16日午前に3人目の16歳の少年が逮捕されていて、この事件をめぐる逮捕者は4人目となります。警察は、4人のほかに指示役がいる可能性も視野に捜査しています。