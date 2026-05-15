「犯人！逮捕！」と大声で逮捕から２週間が経ったが……。東京都福生市の路上で4月29日早朝、男子高校生ら7人のグループにハンマーで襲いかかるなどして逃走していた職業不詳・高林輝行容疑者（44）。警視庁による全国公開指名手配から3日後の5月1日午後、潜伏先の千葉県習志野市内のアパートで身柄が確保され、殺人未遂の疑いで逮捕された。凄惨な事件から一転、容疑者の逮捕によって事態は収束に向かうかと思われた。しかし、