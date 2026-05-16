カンザスシティーに緊急着陸したアメリカン・イーグル5318便の乗客が主翼の上に避難している様子＝15日/From Rep. Tracey Mann（CNN）米アメリカン航空の地方便で15日、着陸直前に機内で煙が確認されたため緊急着陸し、舗装路上で乗客を避難させる出来事があった。この便には連邦議会の下院議員も搭乗していた。緊急着陸したのは、PSAエアラインズが運航するアメリカン・イーグル5318便。米連邦航空局（FAA）によると、首都ワシン