トレンドのフレアジーンズを今っぽく穿きこなしたいけれど、なんだか野暮ったくみえてしまう……と悩む大人女性へ。今回は、大人カジュアルにぴったりな【GU（ジーユー）】のジーンズを取り入れた「40・50代向けコーデ」をピックアップ。おしゃれなスタッフさんのスタイリングをチェックすると、昭和っぽい穿き方から卒業するコツがつかめるかも。ぜひ、この春夏はこなれたデニムスタイルを楽しんで