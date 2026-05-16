三重県四日市市で16日、53歳の女性が自宅の庭で倒れているのが見つかり、その後死亡が確認されました。女性には複数の刺されたような傷があり、警察は殺人事件とみて調べています。警察によりますと、16日午前9時ごろ、四日市市川島新町でパート従業員・田中直美さん(53)が自宅の庭で倒れているのが見つかりました。田中さんは腹部など体の複数の箇所に刃物で刺されたような傷があり、搬送された病院で死亡が確認され