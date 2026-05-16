動画配信サービス「Netflix」は、日本における週間視聴ランキング（5月4日〜5月10日）を発表。映画以外の番組部門では、4月27日より配信がスタートした『地獄に堕ちるわよ』が2週連続1位を獲得した。週間グローバルTOP10（非英語番組部門）にも2週連続で4位にランクイン。日本のほか、韓国、台湾、香港、タイ、シンガポール、ベトナムでもTOP10入りしている。【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル5位に