引っ越しの際に大型の家具や家電があり、個人で運ぶのは難しい場合、プロである引っ越し業者に運搬を依頼することは一般的でしょう。 しかし、引っ越し前に見積もりを取っていたのに、当日になって「荷物が入りきらない」と言われて追加料金を請求されてしまったら、言われるがままに支払いをしないといけないのでしょうか。当日になって追加料金が発生するなら、見積もり自体に意味がないのではと感じる人もいるかもしれま