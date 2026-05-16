実写邦画の興行収入歴代1位を記録した「国宝」で主演を務め、あまたの賞を獲得した吉沢亮（32）。人気絶頂にもかかわらず、今度は不慣れなミュージカルに挑戦する。新たにライバルも現れて、うまく演じられるのか不安視する声も聞こえてきた中で、彼が描く将来設計とは。＊＊＊【写真を見る】吉沢亮の“新たなライバル”とは？あえて挑戦吉沢は7月25日から約1カ月間、東京都内で上演されるミュージカル「ディア・エヴァン・