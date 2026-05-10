「へそくり」とは、家計とは別に、自分の将来や楽しみのためにコツコツと育てる「自分だけの大切なお金」です。日々のやりくりや副収入から生まれたこの貴重な資産、もし普通預金に置いたままにしているなら、少しもったいないかもしれません。誰にも知らせず貯め抜いた大事なお金だからこそ、ただ眠らせておくのではなく、ゆうちょ銀行の「定期貯金」に預けてみてはどうでしょう。預け先を少し変えるだけで、そのお金は「使ってし