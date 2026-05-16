三重県警によると、16日午前9時ごろ、四日市市の住宅の庭で、住人の女性（53）が倒れているのが見つかり、搬送先で死亡が確認された。複数の刺し傷があり、直前に親族の男性と口論していた。県警は殺人事件とみて捜査している。