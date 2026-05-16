タレントの出川哲朗が１６日放送の藤本美貴・庄司智春夫妻がＭＣを務める「ミキティダイニング」（フジテレビ系）に出演し、妻との馴れ初めを語った。「ロンドンハーツ」（テレビ朝日系）のドッキリ企画にだまされた出川の出演放送を見た妻が「この人、いい人なんだろうな」と思い、お互いの知人を通じて会うことになったという。藤本が「そこからどうやってお付き合いになるんですか？」と質問。出川が「どこから付き合うとか