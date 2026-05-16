最前線で製造すれば、補給線維持の負担は無し!?2026年4月から5月にかけて、フィリピンで開催されている多国籍共同訓練「バリカタン26」で、アメリカ海兵隊の新たなドローンが姿を見せました。全長2m、翼幅2.1mの固定翼型ドローン「テンペスト」です。一見すると、ありふれた小型ドローンに見えますが、同機の核心は機体そのものよりも“製造方法”にあります。【画像】これが移動式ドローン工場「xCELL」だ！サンディエゴのス