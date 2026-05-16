「映画館の中でスタバが飲めると思ったら……」。まさかの“夢のような施設”に歓喜したものの、それはただの勘違いだった――そんなSNS投稿が大きな話題になっている。TOHOシネマズ岡南で起きた勘違いの原因とはいったい 【画像】「これはトラップすぎ？」実際のスタバとTOHOシネマズ 「この構造でスタバと映画館が別扱いなの流石にトラップ」 「スタバ買って入場しようとしたら、スタッフに注意されてめっちゃ驚い