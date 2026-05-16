「ポイント経済圏」の陣取り合戦で新たな動きが加速している。従来の銀行免許を持たない事業者が、「BaaS」という仕組みを使った銀行サービスを次々に立ち上げているのだ。中でも注目は、鉄道の王者JRの動き。利用者にとっては日々の生活でポイントが貯めやすく、新幹線が4割引になるなどおトクな特典もある。ただし、利用には注意点もあるので解説しよう。（消費経済ジャーナリスト松崎のり子）狙いは「ポイント経済圏」かJR西