【北京＝吉永亜希子】中国外務省は１５日、習近平（シージンピン）国家主席が今秋、トランプ米大統領の招待に応じ、米国を国賓訪問すると発表した。トランプ氏は先に習氏を９月２４日にワシントンに招くと発表していた。同じ発表文で王毅（ワンイー）外相（共産党政治局員）は台湾問題について、「米側が実際の行動で、中米関係の安定的な発展と台湾海峡の平和と安定を維持することを望む」と改めて米側にくぎを刺した。