14日の衆議院内閣委員会・経産委員会連合審査会で経済安全保障推進法改正案について質疑が行われ、中道改革連合の長妻昭議員が、似たようなシンクタンクを2つ作られようとしている問題を取り上げた。【映像】「こりゃダメだ」→委員長笑いの瞬間（実際の様子）長妻議員は「これも非常に不可解な、この改正法案でシンクタンクを2つ作ると、似たようなのを。はっきり言うと縄張り争い。内閣府と経産省の縄張り争い、例によってで