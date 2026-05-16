平塚八幡宮で生まれた八重（同八幡宮提供）平塚八幡宮（神奈川県平塚市浅間町）の神馬として親しまれている雌の「皐月（さつき）」と雄の「東風（こち）」の間に雌の「八重（やえ）」が生まれた。１６００年以上の歴史があるとされる同八幡宮で、過去に神馬が生まれた記録は残っていないという。今年は午（うま）年にも当たり、宅野順彦宮司は「皐月、東風と同じように神馬として活躍して、神様と私たちとの間を取り持つ存在でい