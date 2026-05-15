Microsoftは5月12日、Windowsの品質・信頼性向上における取り組みの1つとして、Windows Updateを通じたドライバ適用ポリシーの修正を行っていると明らかにした。2026年第4四半期から2027年第1四半期にかけて展開されていくとしており、手元で改善がみられるまでもう少しかかりそうだ。Windows Updateが古いドライバで“アップデート”してしまう不具合を解消へWindows Updateでは、Windowsそのもののアップデートのほかにハードウ