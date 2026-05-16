旅行の計画が決まったら、まずは【3COINS（スリーコインズ）】の「トラベル収納グッズ」をチェックしてみて。旅先で必要な小物をスマートに持ち歩ける、収納グッズが揃っているようです。中には、旅行はもちろん日常生活にもあると便利そうなグッズも。夏休みやシルバーウイーク等、少し先の計画を立てている人でも、ぜひ今から便利に使える収納グッズを備えておきましょう！ 飲み忘れ防止にも役立ちそう