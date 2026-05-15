14日6時30分ごろ、岩手県盛岡市上田の岩手大学の敷地内でクマが現れた。15日午前中の時点でクマは同大学の敷地内から移動したと思われるが要警戒の対応が続いている。 岩手大学は安全策を取り、14日に関しては2時限目以降の講義を休講扱いにし、翌15日の講義に関しても対面での授業は休講扱いとしオンライン授業などに切り替えをした。 危険な野生動物であるクマが大学の敷地内に留まることは珍しく、岩手大学の関係者も頭を悩