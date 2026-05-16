「バスケットボール女子・国際試合、日本９８−７３ラトビア」（１６日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）世界ランキング１０位の日本が、同３５位のラトビアと対戦し、９８−７３で勝利した。１７日も同じカードで第２戦を行う。高田真希、渡嘉敷来夢、田中こころ、林咲希、舘山萌菜でスタート。開始１７秒で高田がミドルシュートを決めると、すぐに田中も３点シュートを沈めた。第２クオーター（Ｑ）では、さらにギアを上げて猛攻。守備