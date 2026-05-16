やっぱりエースは選ばれなかった。【もっと読む】三笘薫は「もともとはパサー」 ドリブル突破を生み出す久保建英との共通点（川崎U12元監督・郄粼康嗣）日本サッカー協会は15日、都内で6月のW杯北中米大会に臨む日本代表メンバー26人を発表。注目されたエースMF三笘薫（28=ブライトン）は選出されなかった。三笘は去る9日のウルバーハンプトン戦で左もも裏付近を痛めて退場していた。目に涙をためながら名前を読