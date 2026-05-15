東京・歌舞伎町のトー横エリアを出入りしていた女子中学生に売春させた疑いで24歳の男が逮捕されました。井上翔太容疑者は、2025年7月、当時15歳の女子中学生に「一緒に住もう」「パパ活して稼げばいい」などと指示し、未成年と知りながら新宿・歌舞伎町のホテルで売春させた疑いがもたれています。女子中学生は2025年、歌舞伎町のトー横で井上容疑者と知り合い、約1週間で40回ほど売春させられ稼いだ20万円を井上容疑者に渡してい