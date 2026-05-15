（CNN）トランプ米大統領は、米国はホルムズ海峡の開放を全く必要としていない、あるいは中国ほど必要とはしていないと主張した。その上で、当該地域における米国の軍事行動は他国に対する公の奉仕だとの見解を示唆した。14日午後、訪問中の北京で収録されたFOXニュースのインタビューで語った。「ではなぜそんなことをしているのかといえば、イスラエルやサウジアラビア、カタール、アラブ首長国連邦（UAE）、クウェート、そして