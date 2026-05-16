◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）巨人がＤｅＮＡとの接戦を制し、今季最長の５連勝とした。序盤、２度のビハインドを追いつき、同点の７回に足を絡めた攻撃で決勝点をもぎとった。負ければ４位に転落する一戦にしぶとく勝ち、首位ヤクルトに２・５ゲーム差。２カード連続勝ち越しと波に乗ってきた。先発のウィットリーは、なかなか波に乗れなかった。初回簡単に２死を奪ったあと、筒香に右中間