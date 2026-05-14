ピジョンが年内でベビーカーの生産を終了します。ベビー用品大手の「ピジョン」は、現在生産中のベビーカーとバウンサー合わせて23品目について、年内で生産を終了すると発表しました。ベビーカーの販売台数は2025年の1年間で約2万5000台にのぼりましたが、原油をはじめとした原材料費の高騰や物流コストの上昇が続き、製品の安定的な供給が困難になったことが要因だとしています。ピジョンは今回の決定を「断腸の思い」とした上で