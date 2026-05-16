3時間のお留守番を頑張った子猫に、「ただいま」と声をかけてみたら…？想像以上に可愛すぎるお返事とお出迎え姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で54.4万再生を突破し、「可愛すぎるもう私が産んだ」「こんなん仕事終わったら絶対自宅直行やわ」といった声があがりました。 【動画：甘えん坊の子猫が『3時間ぶりにママと再会』した結果…涙が出るほど尊い『お出迎えの光景』】 可愛すぎる子猫