スペイン１部レアル・マドリードの新監督就任が決定的と報じられている世界的名将ジョゼ・モウリーニョ氏が最終条件を提示した。Ｒマドリードはチーム再建に向けて新監督の招聘に乗り出している。地元各メディアは「ほぼ決まったようだ」とし、現在ポルトガル１部ベンフィカを率いるモウリーニョ氏が来季から指揮をとる見込みで「チームの問題を解決できる唯一の人物」という。ベンフィカと２０２８年まで残っている契約の解除