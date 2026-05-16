関東は、明日17日は暑さが増し、最高気温30℃以上の真夏日地点が続出するでしょう。熱中症対策が欠かせません。暑さは20日まで続きます。21日は、一転して気温が平年より低くなるでしょう。雨の影響で体感温度が下がり、昼間もヒンヤリしそうです。今日16日は26℃前後明日17日は更に気温上昇30℃以上の地点が急増今日16日(土)の関東は広く晴れて、汗ばむ陽気となりました。午後3時までの最高気温は、東京都心で27.0℃、横浜で2