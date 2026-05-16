元乃木坂46で俳優の齋藤飛鳥が16日、東京・金町の葛飾にいじゅくみらい公園で行われた『全国みどりと花のフェアかつしか』開会式に参加した。【写真】齋藤飛鳥と距離感近めな両津勘吉華やかなワンピース姿で登場した齋藤は「葛飾区出身の齋藤飛鳥です」と自己紹介し「開会式日和のお天気で。皆さんが頑張って育てたお花たちもキレイに見える。いい日を迎えられてよかった」としみじみ。メイン会場だった葛飾にいじゅくみらい公