最近の日常の食卓では、どのような変化が起きているか。『なぜ日本人は、それを選ぶのか？ データで読み解く時間とお金の使い方』（朝日新書）を出したマーケティングリサーチ会社のインテージによると「家で食事をする機会が増える中で、簡単に準備できる冷凍食品が幅広く支持されている」という――。写真＝iStock.com／SetsukoN※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／SetsukoN■ウチ飯志向で拡大し続ける冷食市場食卓を大き